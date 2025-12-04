مدير إدارة المركبات: إنتاج المدرعة "التمساح 1" نقلة نوعية للصناعة العسكرية المصرية

18 حجم الخط

كشف اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بـ القوات المسلحة، أن إنتاج أول مدرعة مصرية الصنع "التمساح 1" في عام 2014 مثّل لحظة فارقة في تاريخ الصناعات الدفاعية المصرية، حيث تم تصنيعها محليًا بالكامل بما يشمل الهيكل والبرج وأنظمة التسليح والتدريع.

إنتاج عسكري محلي كامل يعكس القدرة الهندسية المصرية

وأوضح عبد الفتاح خلال تصريحات بقناة “إكسترا نيوز”: أن المركبة نُفِّذت داخل مجمع الصناعات الهندسية بإمكانيات وطنية خالصة، ما أكد امتلاك مصر قاعدة قوية في تصميم وتنفيذ المركبات المدرعة، دون الاعتماد على الخارج. واعتبر أن هذا النجاح كشف عن طاقات ومهارات كبيرة داخل القوات المسلحة والمجتمع الصناعي المدني.

دفعة رئاسية ودعم مباشر للمشروع في دعم انتاج المركبات المدرعة

وأشار مدير إدارة المركبات إلى أن افتتاح خط الإنتاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المشروع قوة دفع كبيرة، وعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء في مجال المركبات المدرعة وإنتاج معدات حماية متطورة تواكب احتياجات القوات المسلحة.

وبيّن اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح أنه جرى إنتاج 15 إلى 20 مركبة خلال الستة أشهر الأولى، مع التركيز الكامل على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتدريع. وأكد أن جميع المواصفات جاءت مطابقة تمامًا لمتطلبات الحماية التي وضعتها القوات المسلحة، ما جعل "التمساح 1" أساسًا لخط إنتاج متطور من المركبات المدرعة المصرية لاحقًا.

