الخميس 04 ديسمبر 2025
الخارجية تصدر بيانًا بشأن فيديوهات المصريين بالخارج لطلب مساعدات قنصلية أو تقديم استغاثات

أهابت وزارة الخارجية أعضاء الجاليات المصرية في الخارج بأهمية مراعاة قوانين الدول التي تتواجد بها الجالية فيما يتعلق بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب مساعدات قنصلية أو استغاثات بشأن مشاكل يتعرض لها أبناء الجالية المصرية في تلك الدول، وما قد تتضمنه تلك الفيديوهات من التعرض لسلطات أجنبية أو مؤسسات عامة وخاصة التي تضع المواطن تحت طائلة القانون في العديد من الدول.

الخط الساخن للبعثة المصرية 

وطلبت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من أعضاء الجالية ضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها في حال طلب أي مساعدة قنصلية، سواء من خلال التوجه مباشرة الى البعثة الدبلوماسية، أو من خلال الخط الساخن (رسائل واتساب) الذى تم الإعلان عنه بكل بعثة دبلوماسية، وتم نشره بياناته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل بعثة دبلوماسية، إضافة الى الخط الساخن المركزي (رسائل واتساب) الخاص بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج (٠٠٢٠١٢٦٨٥٥٨٠٠٠).

رعاية مصالح المصريين بالخارج

وتؤكد وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على دورها الرئيسي في رعاية مصالح المصريين بالخارج وتقديم كافة المساعدات القنصلية لهم طالما وردت إليها الطلبات ذات الصلة بالطرق الرسمية المتاحة.

الجاليات المصرية في الخارج مساعدات قنصلية الجالية المصرية رعاية مصالح المصريين بالخارج المصريين بالخارج

