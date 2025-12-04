مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة: مجمع الصناعات الهندسية هو العمود الفقري للمنظومة

18 حجم الخط

كشف لواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بـ القوات المسلحة، عن أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجمع الصناعات الهندسية في دعم وتطوير منظومة المركبات العسكرية، مشيرًا إلى أن المجمع لم يعد مجرد ورشة أو مركز فني، بل تحول إلى منظومة صناعية متكاملة تمثل الركيزة الأساسية لقدرات القوات المسلحة في إنتاج وصيانة المركبات.

من ورشة تجميع صغيرة إلى صرح صناعي يضم 12 مصنعًا متخصصًا

وأوضح عبد الفتاح أن المجمع بدأ في السبعينات بورشة محدودة لتجميع وتجديد قطع غيار السيارات، إلا أن التطور المتواصل والخبرات المتراكمة قادت إلى توسع هائل، حتى أصبح يضم 12 مصنعًا متخصصًا تشمل خطوط إنتاج وتجديد وتأهيل للمركبات وقطع الغيار.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي للمجمع هو الوصول إلى قدرة إنتاجية وتصنيعية كاملة تلبي احتياجات القوات المسلحة وتقلل الاعتماد على الاستيراد، في ظل بيئة عالمية متغيرة وتحديات تكنولوجية متسارعة.

التحديات بين 2011 و2013: نقطة تحول صنعت قدرات جديدة

واستعرض مدير إدارة المركبات أصعب الفترات التي واجهت الإدارة، خاصة خلال الأعوام من 2011 إلى 2013، حين برزت الحاجة الملحة إلى توفير مركبات مدرعة للقادة والضباط في ظل ظروف أمنية حساسة.

وتابع: رغم صعوبة التوقيت، نجح رجال الإدارة في تخطي هذه المرحلة بتفوق، ليكتشفوا – كما قال عبد الفتاح – وجود قدرات ومهارات مصرية فريدة داخل القوات المسلحة، إضافة إلى دعم واسع من خبرات محلية في القطاع المدني، ما مهد الطريق لتطوير حلول تصنيع محلية بالكامل.

إنتاج مدرعات مصرية 100%..خطوة نحو استقلالية الصناعات الدفاعية

وأكد عبد الفتاح أن تجاوز التحديات فتح الباب أمام تصنيع مركبات مدرعة مصرية بالكامل، وهو إنجاز يعكس قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أحد أهم مجالات الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن هذا التطور يعزز الاستقلالية العسكرية ويدعم رؤية مصر في بناء قاعدة صناعية متقدمة قادرة على المنافسة والابتكار.

رؤية مستقبلية تقوم على التوسع والتكامل الصناعي

وفي ختام حديثه، أكد مدير إدارة المركبات أن العمل جارٍ على تطوير خطوط الإنتاج والتوسع في قدرات التصنيع العسكري، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات المهام العسكرية في الحاضر والمستقبل، مع استمرار الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية.

