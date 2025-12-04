إعلام عبري: ترامب يعلن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال أسبوعين

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خلال أسبوعين عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة

وتابعت وسائل الإعلام العبرية: ترامب سيترأس مجلس السلام ويشارك فيه 10 قادة من دول عربية وغربية.. تحت مجلس السلام ستقام لجنة إدارية دولية برئاسة بلير وكوشنر وويتكوف.

وبحسب «القاهرة الإخبارية» أضاف الإعلام العبري: تحت اللجنة الإدارية الدولية ستعمل حكومة التكنوقراط وتشمل ما بين 12 إلى 15 شخصية مستقلة من داخل غزة وخارجها.

الفصائل والقوى الفلسطينية تحذر من تلاعب الاحتلال باتفاق وقف غزة

من جانبها، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية، أمس الأربعاء، ضرورة إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما هو مطلوب منها فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، طالبت الفصائل، في بيان صادر عنها، الوسطاء والدول الضامنة، بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والضغط على الاحتلال لتنفيذ ذلك، كما ورد في اتفاق شرم الشيخ للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وحذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية، من محاولات الاحتلال "التلاعب أو التهرب" من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد، كما تروّج له بعض المصادر الإسرائيلية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث المحتجزين، ومقابل رفات كل محتجز تفرج إسرائيل عن جثث 15 فلسطينيًا قتلتهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة وتحتجز جثثهم.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، تقوم إسرائيل يوميًا بخرق الاتفاق وشن هجمات على مناطق مختلفة من القطاع، في وقت يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة جراء الدمار الواسع، الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

