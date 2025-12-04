شعبة الدواجن تعلن الاستعداد لشهر رمضان وتوصي بتخزين الكميات أثناء تراجع الأسعار

18 حجم الخط

أسعار الدواجن، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الدواجن بدأ استعداداته المبكرة لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي "ممتاز ووفير" بما يسمح بضخ كميات كبيرة في الأسواق دون أي مخاوف من نقص المعروض خلال الموسم.

إنتاج وفير من الدواجن يسمح بتغطية الطلب في رمضان

أوضح سيد أن القطاع يعمل حاليًا بطاقة إنتاجية مرتفعة، مؤكدًا أن هذا الوفرة تُعد عاملًا أساسيًا لضمان تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان، والتي قد تصل إلى 25% مقارنة بالأشهر الأخرى.

وشدد خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، على أن السوق مهيأ لاستقبال الموسم دون أزمات، خاصة مع توافر المعروض وأسعار التكلفة المناسبة.

توصيات رسمية بزيادة مشتريات الدواجن وبيض المائدة

وكشف رئيس الشعبة أن لجنة متابعة السلع الغذائية أوصت بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة مشترياتها من الدواجن وبيض المائدة خلال فترة تراجع الأسعار الحالية، بهدف تكوين مخزون استراتيجي يكفي لاحتياجات شهر رمضان.

وأشار إلى أن تخزين الدواجن في هذا التوقيت يسهم في تحقيق توازن بالسوق، ويمنع حدوث أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار عند زيادة الطلب.

الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج والمربون متخوفون

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن أسعار الدواجن في الوقت الحالي أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يسبب ترددًا لدى المربين في الدخول في دورات جديدة خوفًا من الخسارة.

ورغم ذلك، أكد أن موسم رمضان يمثل فرصة مهمة لتعويض خسائر الشهور الماضية، مما يدفع الكثير من المربين للاستمرار في الإنتاج.

كما نصح المواطنين القادرين على التخزين بالاستفادة من الأسعار الحالية، خاصة أن صلاحية الدواجن المجمدة تصل إلى 12 شهرًا.

تحذير من خروج صغار المنتجين ودعوة لوضع سعر عادل

وحذّر من خطورة خروج صغار المربين من المنظومة، مؤكدًا أنهم يشكّلون العصب الحقيقي للثروة الداجنة في مصر.

وأشار إلى أن غياب الدعم والرقابة العادلة قد يؤدي إلى زيادة نفوذ المنتجين الكبار، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك.

وختم بالتأكيد على ضرورة وضع سعر عادل يغطي تكلفة الإنتاج ويمنح مربّي الدواجن هامش ربح بسيط يضمن استمرارهم، حفاظًا على استقرار قطاع مهم من قطاعات الأمن الغذائي في مصر.

