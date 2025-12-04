رئيس شعبة الدواجن: تقلبات السوق أخرجت 40% من المربين (فيديو)

18 حجم الخط

أسعار الدواجن، أطلق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تحذيرات قوية بشأن مستقبل صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا أن استمرار تقلبات السوق وغياب منظومة تسعير عادلة يهددان بخروج المزيد من المربين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي في البلاد.



شعبة الدواجن: 40% من المربين خرجوا من السوق بسبب أزمة 2022–2023

وقال السيد خلال لقائه في برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري: إن الأزمة التي ضربت القطاع في نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأعنف» في تاريخ الصناعة، حيث واجه المربون نقصًا حادًا في العلف، إلى جانب أزمة الدولار التي قيدت عمليات الاستيراد. وأدى ذلك إلى أن يقوم بعض المربين بالتخلص من الكتاكيت لعدم القدرة على تربيتها، ما تسبب في خروج نحو 40% من المربين من المنظومة الإنتاجية خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن غياب آلية عادلة تضبط العرض والطلب جعل السوق عرضة لتقلبات حادة أضرت الجميع، وخاصة صغار المنتجين.

اتهامات رئيس شعبة الدواجن لرؤوس الأموال الكبيرة بتعميق الأزمة

وكشف رئيس شعبة الدواجن أن بعض الشركات الكبرى امتنعت خلال الأزمة عن ضخ الكتاكيت في السوق لضمان استمرار الأسعار المرتفعة، وهو ما أدى إلى مضاعفة خسائر المربين الصغار الذين يمثلون الهيكل الأساسي لصناعة الدواجن في مصر.

وأكد أن حماية هؤلاء المنتجين ضرورة ملحّة لأنها الضامن لاستمرار القطاع وقدرته على تغطية احتياجات السوق المحلي.

تكلفة الإنتاج بالقطاع الداجني ترتفع وضغوط تدفع المربين للخروج

وأوضح سيد أن تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة تصل اليوم إلى نحو 130 جنيهًا، بما يعادل حوالي 65 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، وتشمل التكلفة الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة والتدفئة.

وأكد أن بيع الدواجن بأقل من هذه التكاليف يعني أن المربي يخسر مع كل دورة إنتاج، وهو ما يدفع الكثيرين فعليًا إلى التوقف عن النشاط والخروج من السوق.

وذكر أن بعض المربين في محافظات الصعيد أعربوا للشعبة عن نيتهم إيقاف الإنتاج تمامًا ووضع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه «غير منطقي» ويهدد مستقبل الصناعة.

السعر العادل للدواجن بالنسبة للمستهلك يجب أن يغطي التكلفة

وشدد سيد على أن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويمنح المربي هامش ربح معقولًا، مؤكدًا أن سعر البيع للمستهلك يجب أن يدور حول 77 جنيهًا للكيلو تقريبًا لضمان استمرار المنظومة دون انهيار.

واعتبر أن التسعير دون حساب التكلفة الحقيقية يؤدي إلى خسائر فادحة للمزارع، فيما يؤدي رفع السعر بشكل مبالغ فيه إلى إرهاق المستهلك، مما يجعل وجود معادلة عادلة أمرًا حتميًا.

الحلقات الوسيطة وغياب الرقابة يرفعان الأسعار على المستهلك

وعن سبب عدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار، أوضح رئيس الشعبة أن الحلقات الوسيطة بين المزرعة والسوق النهائي تمثل جزءًا كبيرًا من المشكلة، بسبب غياب الرقابة عليها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر المعروض في الأسواق.

وأشار إلى أن ضبط هذه الحلقات سيحقق توازنًا في الأسعار ويعيد الثقة إلى السوق.

واختتم سيد تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الدواجن في مصر يحتاج إلى رقابة صارمة ووضع قواعد ثابتة وعادلة، تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، مؤكدًا أن هذا القطاع يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي، وأن أي اهتزاز فيه ينعكس على ملايين الأسر العاملة والمرتبطة بالصناعة.

