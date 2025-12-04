الخميس 04 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الأمم المتحدة: العاملون بالمجال الإنساني يواجهون عقبات في توسيع نطاق المساعدات بغزة

غزة
غزة
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس إن العاملين بالمجال الإنساني يواجهون عقبات في توسيع نطاق المساعدات بـغزة.

 

360 شهيدا فلسطينيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و117 شهيدا، و170 ألفا و999 مصابا.

 

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، استشهد 360 فلسطينيا، وأصيب 922 آخرون، فيما جرى انتشال 617 جثة".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

