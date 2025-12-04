الأمم المتحدة: العاملون بالمجال الإنساني يواجهون عقبات في توسيع نطاق المساعدات بغزة

18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس إن العاملين بالمجال الإنساني يواجهون عقبات في توسيع نطاق المساعدات بـغزة.

360 شهيدا فلسطينيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و117 شهيدا، و170 ألفا و999 مصابا.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، استشهد 360 فلسطينيا، وأصيب 922 آخرون، فيما جرى انتشال 617 جثة".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.