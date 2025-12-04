عميل لجيش الاحتلال وشارك في الإبادة، مقتل "ياسر أبو شباب" يتصدر الترند، والنشطاء: هذا مصير الخونة

18 حجم الخط

مقتل ياسر أبو شباب، تصدر اسم "ياسر أبو شباب"، زعيم المليشيا المسلحة أحد المتعاونين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قناة "14" العبرية، عن مقتله.

مقتل زعيم المليشيا المسلحة بغزة ياسر أبو شباب

وأثار مقتل زعيم المليشيا المسلحة في غزة، ياسر أبو شباب، ردود أفعال واسعة وحالة من الارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أبو شباب هو أحد المتعاونين مع الجيش الإسرائيلي، والذي يتزعم مليشيا تعاونت مع جيش الاحتلال في الإبادة الجماعية للفلسطينين في غزة، وكان يقوم مع المليشيا بعملة إغتيال للفلسطينيين، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تقدم لأهالي غزة.

ياسر أبو شباب المتعاون مع جيش الاحتلال، فيتو

من جانبه، علق الباحث الفلسطيني سعيد زياد قائلًا: "معلومات أولية تنقلها مواقع العدو تفيد بمقتل عميل الاحتلال ياسر أبو شباب في اشتباكات أمس في رفح مع مقاتلي القسام".

أما البلوجر منير الخطير فقال: "انتهت أسطورة الخيانة في غزة ياسر أبو شباب ذهب إلى الجحيم".

وقال البلوجر الفلسطيني برهوم محمد: "مصير كل من يتخلى عن شعبه واضح ومحسوم؛ فالتاريخ لا يحفظ مكانًا لمن يختار الوقوف في الصف الخطأ، بل يطويهم في هامشه ويترك لهم موقعًا ثابتًا في ذاكرة الخيانة والعار".

وعلق البوجر عطا كراويت: "الله أكبر ولله الحمد. بارك الله في سواعد الرجال الأبطال. والله يوفقهم للقضاء على بقية العملاء والخونة وخدام الص هاينة هذا مصير العملاء والخونة والجواسيس".

مقتل ياسر أبو شباب على يد المقاومة

وقالت الإعلامية الفلسطينية هدى نعيم: "آخر ما نُشر على صفحة العميل المقتول على يد رجال المقاومة في رفح، ياسر أبو شباب كان محاولة استعراض بائس للقوة عبر صور ومقاطع تُظهره داخل مناطق يحميها جيش الاحتلال… قبل أن ينتهي به الأمر مقتولًا في كمين وضع حدًا لخيانته".

ياسر أبو شباب عميل الاحتلال في غزة، فيتو

وعلق البلوجر هانزبال قائلًا: "مقاتلي القسام نجحوا بقتل ياسر ابو شباب خلال اشتباك مسلح في شرق رفح.. المقاتلين المحاصرين منذ شهور في رفح.. حسب موقع حدشوت العبري: يبدو أن ياسر أبو شباب وغسان الدهيني، القائد بالمليشيا المسلحة قد وقعا في كمين نصبته حماس.. ياسر أبو شباب قتل في كمين لمسلحين غرب رفح، وجرى نقله لمستشفيات إسرائيلية لعلاجه ولكن لم يتمكنوا من إنقاذه وتم إعلان مقتله".

وقال البلوجر الفلسطيني هاشم أبو علي: " مصير الخونة والعملاء الدعس تحت أقدام المقاومين ياسر ابو شباب تم دعسه اليوم...".

وقالت البلوجر رؤى علي: "﴿مَلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ سقط ياسر أبو شباب… وسقطت معه أوهام من ظنّ أن خدمة الاحتلال طريق للنجاة.. لعنة الله على الخون.."

أهل غزة يحتفون بمقتل ياسر أبو شباب، فيتو

وعلقت البلوجر الفلسطينية روزان حمدي: "من يوم استشهاد صالح الجعفراوي وانا نفسي اسمع انهم قتلوا ياسر أبو شباب أخيرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.