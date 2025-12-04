زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب بنجلاديش

18 حجم الخط

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية فى بنجلاديش، أن زلزالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

مركز الزلزال وقع في منطقة شيبور بمدينة نارسينجدي

وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة تشانيل 24 البنغالية، اليوم الخميس، بأن مركز الزلزال وقع في منطقة "شيبور" بمدينة "نارسينجدي" التي تبعد 38 كيلومترا شمال شرقي العاصمة "داكا".

مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 600 آخرين

ويأتي هذا بعدما ضرب زلزال، وهو الأقوى منذ عدة عقود، بنجلاديش في 21 من شهر نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 600 آخرين.

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة

جدير بالذكر ان منتصف نوفمبر أعربت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء إصدار حكم الإعدام بحق رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة الشيخة حسينة واجد، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا مثيرًا للقلق على مسار العدالة في البلاد.

وشددت المنظمة الدولية على أهمية ضمان حقوق المتهمين واحترام معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات القضائية في بنجلاديش عن كثب.

