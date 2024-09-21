السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضربة قاصمة للاحتلال، القسام تستولى على آلية عسكرية مفخخة ومسيرات إسرائيلية برفح

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس- في بيان  اليوم السبت، أنها استولت  على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

 

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت  خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن  استشهاد 716 شخصا وإصابة 5750 آخرين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

txt

كتائب القسام تستهدف دبابة وقوة صهيونية متحصنة داخل منزل برفح الفلسطينية

txt

كتائب القسام تبث تسجيلا لتحذير الاحتلال من مصير المحتجزين الإسرائيليين (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتائب القسام جيش الإحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة رفح حماس

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف دبابة وقوة صهيونية متحصنة داخل منزل برفح الفلسطينية

كتائب القسام تعلن تفجير 6 عبوات في آليات الاحتلال بالضفة الغربية

كتائب القسام تبث تسجيلا لتحذير الاحتلال من مصير المحتجزين الإسرائيليين (فيديو)

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

وزير الصحة عن إصابات النزلة المعوية بأسوان: مبالغة كبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

في ذكرى وفاة طنطاوي الثالثة. كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي والمشير

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

منوعات

المزيد

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية