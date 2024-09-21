ضربة قاصمة للاحتلال، القسام تستولى على آلية عسكرية مفخخة ومسيرات إسرائيلية برفح

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس- في بيان اليوم السبت، أنها استولت على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن استشهاد 716 شخصا وإصابة 5750 آخرين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

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