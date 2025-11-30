عدد حلقات مسلسل 2 قهوة، تعرف على التفاصيل

18 حجم الخط

انطلق عرض مسلسل 2 قهوة ونجح منذ لحظاته الأولى في جذب أنظار الجمهور، باعتباره واحدًا من أبرز الأعمال الاجتماعية الجديدة التي تجمع بين الرومانسية والدراما الإنسانية، حيث يقدم العمل قصة قريبة من واقع المشاهد، ما جعله محط اهتمام واسع فور بدء عرضه.

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل الجديد خاصة المعلومة التي تفيد بعدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل 2 قهوة

وينتمي مسلسل 2 قهوة إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من 30 حلقة ويعرض العمل عبر منصة Watch It كما أنه يعرض كذلك عبر منصة Yango Play وأيضًا قناة DMC.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة lمن بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

تدور أحداث المسلسل حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

