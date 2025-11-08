DMC تطرح الإعلان الرسمي لمسلسل 2 قهوة

18 حجم الخط

طرحت قناة DMC الفضائية الإعلان الرسمي لمسلسل "2 قهوة"، تمهيدا لعرض العمل قريبا على شاشتها بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch It الرقمية، وذلك ضمن خطة مسلسلات “الأوف سيزون” للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد روج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية مسلسل 2 قهوة، والمقرر عرضه قريبًا على منصة يانجو بلاي.

ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام برومو المسلسل الذي تشاركه فيه الفنانة مرام علي وكتب: "مقهى ٢ قهوة بيتحول لمعركة عاطفية ودرامية بين قلبين.. بطولة أحمد فهمي ومرام علي ٢ قهوة قريبا على يانجو بلاي".





مسلسل 2 قهوة



مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام علي، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

