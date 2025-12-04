رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن جامعتي حلوان وجنوب الوادي

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ج)، الصادر في 26 نوفمبر 2025، قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4329 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن جامعتي حلوان وجامعة جنوب الوادى.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة جامعة العاصمة بعبارة "جامعة حلوان"، أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة قنا" بعبارة جامعة جنوب الوادى أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه".





