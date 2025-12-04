الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن جامعتي حلوان وجنوب الوادي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ج)، الصادر في 26 نوفمبر 2025، قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4329 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن جامعتي حلوان وجامعة جنوب الوادى.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة جامعة العاصمة بعبارة "جامعة حلوان"، أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة قنا" بعبارة جامعة جنوب الوادى أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه".


 

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات مهمة اليوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرار ا جديد ا لرئيس الوزراء قانون تنظيم الجامعات جامعة حلوان جامعة جنوب الوادي قانون الجامعات

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات مهمة اليوم

منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads