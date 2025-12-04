أصحاب المشروعات التراثية يشيدون بدعم الدولة لهم في تسويق منتجاتهم

18 حجم الخط

عبر عدد من الحرفيين المشاركين في النسخة المصغرة من معرض تراثنا عن سعادتهم بالدعم الكبير الذي تقدمه لهم الدولة فنيا وماليا، مما يعمل على الحفاظ على الهوية المصرية، ويساهم في استمرار هذه المشروعات وإتاحة الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب والمرأة.

وقال أصحاب المشروعات إن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات يأتي على رأس الخدمات التسويقية الداعمة لقطاع الحرف خاصة بمحافظات الصعيد وسيناء والمحافظات الحدودية، إذ يفتح لهم منافذ تسويقية كبيرة أمام جمهور واسع في القاهرة من المصريين والأجانب والجاليات العربية المقيمة في مصر، وبما يساعدهم على الحفاظ على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

وأكدوا أن تنظيم نسخ مصغرة من معرض تراثنا على مدار العام وفي أماكن متفرقة كالمراكز التجارية الكبرى والتي تعتبر وجهة أساسية للرواد والزبائن يساهم أكثر في وصولهم إلى الجمهور.

آراء شباب تنمية المشروعات

ودعا عصمت محمود المسؤول عن جناح زجاج بايركس حراري الشباب وخريجي الجامعات بأن يسعوا نحو العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة وريادة الأعمال والاستفادة من الدعم والاهتمام الذي تتلقاه المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الحرفية خلال هذه الفترة، مؤكدا على ضرورة التحلي بالصبر وبذل المزيد من الجهد لاستقبال النجاح.

وبالنسبة لمشروعه، أشار عصمت إلى أن خاله صاحب المشروع يعمل في نشاط الزجاج الحراري منذ الثمانينات وينتج مشغولات يدوية أصيلة وتراثية كالمكاحل وأطقم القهوة والشاي وزجاجات العطور والشمعدانات والفوانيس والنجف تحظى برواج في مصر وأوروبا، مضيفا أنه عرف طريق جهاز تنمية المشروعات منذ فترة واستفاد من خدمات المعارض وكذلك دورات التسويق وأيضا حصل على تمويل ساعده في تطوير المشروع.

تراث قناوي

أما ريهام فارس المسؤولة عن براند تراث قناوي فتقول إنها بدأت في مشروع نفذته جمعية ريدك للتنمية المستدامة بمحافظة قنا وممول من إحدى الجهات المانحة، إذ أفرز المشروع 4 ورش حرفية وهي التطريز والنول والخياطة وخشب السرسوع، حيث دربت الجمعية العديد من الفتيات على تلك الحرف وتوالي الإنتاج الذي يعرض في العديد من المعارض وعلى رأسها معرض تراثنا.

وأوضحت ريهام أن العمل الآن في الورش الحرفية الخاصة بالجمعية أصبح مرتبطا بالمجهود الذاتي وإنتاج وتسويق المشغولات بعد انتهاء المنحة، حيث تشارك بالمنتجات في تراثنا لتسويقها وبيعها بجانب التعرف على أذواق جديدة للزبائن.

التطريز السيناوي

وقالت إيمان شعيب إحدى العارضات بمعرض تراثنا المصغر المنعقد بمول سيتي ستارز بمدينة نصر إنها تعرض مشغولات يدوية وملابس مطرزة بالتطريز السيناوي شغلتها 40 سيدة من منطقة بئر العبد بشمال سيناء، إذ يعتبر التطريز مصدر أساسي لهم، مضيفة بأن مشاركتها في المعرض تساعدها بشكل كبير في تسويق وبيع المنتجات، ومن ثم مواصلة مشروعها في بئر العبد وضم المزيد من السيدات والفتيات مما يمكنهم من زيادة الإنتاج والوصول لأسواق جديدة.

بينما تقول إيناس أشرف صاحبة مشروع إكسسوار هاند ميد نحاس مطلي ذهب وفضة وأحجار طبيعية، إنها بدأت المشروع من حوالي 9 سنوات كهواية أخرجت خلاله شغفها وإبداعها، ونجحت في تطوير تصميماتها لاحقا بحيث تصبح خاصة بها وتحقق لها دخلا مجزيا، مؤكدة على أن معرض تراثنا أصبح علامة كبيرة في المعارض ويحظى بثقة نطاق واسع من الجمهور، مشيرة إلى أن هذه النسخة من المعرض التي تنعقد بمول سيتي ستارز تفيدها من ناحية استقبال جمهور المنتجات الحرفية بشكل خاص بجانب رواد المول، ما يجعل فرص تسويق المنتجات ممتازة أمام جمهور أكبر.

يذكر أن معرض تراثنا النسخة المصغرة ينعقد بالتعاون مع مول سيتي ستارز بمدينة نصر أمام بوابة 2 يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 8 من الشهر ذاته، على أن تنعقد مرحلة ثانية من 11 - 18 ديسمبر، بمشاركة نحو 120 عارضا في كل مرحلة.

