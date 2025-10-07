الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بروتوكول تعاون بين الدستورية المصرية والمحكمة العليا ببنجلاديش

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الدستورية المصرية والمحكمة العليا

وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة العليا ببنجلاديش، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية

وقع عن الجانب المصري المستشار  بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا، وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك.

يأتي هذا اللقاء في ضوء الزيارة التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش لمصر في ضيافة المحكمة الدستورية العليا والتي تستمر لثلاثة أيام.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.

