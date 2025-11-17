الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

18 حجم الخط

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء إصدار حكم الإعدام بحق رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة الشيخة حسينة واجد، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا مثيرًا للقلق على مسار العدالة في البلاد.

دعوة لاحترام معايير المحاكمة العادلة

وشددت المنظمة الدولية على أهمية ضمان حقوق المتهمين واحترام معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات القضائية في بنجلاديش عن كثب.

تحذير من تداعيات سياسية داخلية

وحذّر متحدثون أمميون من أن تنفيذ الحكم قد يزيد من حدة التوتر السياسي في بنجلاديش التي تشهد حالة استقطاب حاد بين أنصار حسينة واجد واجد والمعارضة.

مطالبات بإعادة النظر في الحكم

ودعت الأمم المتحدة السلطات البنجلاديشية إلى مراجعة الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن العدالة وتجنّب تصعيد الأزمة السياسية والحقوقية.

