الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

الشيخة حسينة، فيتو
الشيخة حسينة، فيتو
18 حجم الخط

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء إصدار حكم الإعدام بحق رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة الشيخة حسينة واجد، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا مثيرًا للقلق على مسار العدالة في البلاد.

 

دعوة لاحترام معايير المحاكمة العادلة

وشددت المنظمة الدولية على أهمية ضمان حقوق المتهمين واحترام معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات القضائية في بنجلاديش عن كثب.

 

تحذير من تداعيات سياسية داخلية

وحذّر متحدثون أمميون من أن تنفيذ الحكم قد يزيد من حدة التوتر السياسي في بنجلاديش التي تشهد حالة استقطاب حاد بين أنصار حسينة واجد واجد والمعارضة.

مطالبات بإعادة النظر في الحكم

ودعت الأمم المتحدة السلطات البنجلاديشية إلى مراجعة الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن العدالة وتجنّب تصعيد الأزمة السياسية والحقوقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة واجد بنجلاديش أنصار حسينة واجد السلطات البنجلاديشية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: 30 مليون شخص بالسودان بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في غزة

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads