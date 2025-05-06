الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

جنسن أكليس وجاريد باداليكي وميشا كولينز يجتمعون في مشهد بالموسم الأخير لـ The Boys

The Boys، فيتو
The Boys، فيتو

the boys، أكد إريك كريبك مبتكر مسلسل The Boys، أن كلا من الممثل جنسن أكليس، وجاريد باداليكي وميشا كولينز، سيظهرون جميعًا في مشهد واحد، خلال أحداث الموسم الأخير من المسلسل.

فيما تحدث الممثل أنتوني ستار، بطل مسلسل THE BOYS، عن نهاية المسلسل في الموسم الخامس والأخير، الذي يتم تصويره حاليا، والمقرر عرضه خلال عام 2026.

وقال أنتوني في تصريحات صحفية: "الموسم الأخير سيُفاجئ الجمهور، أو سيُصدمهم، حسب نظامهم العصبي... لكنهم بالتأكيد سيكونون مُستمتعين جدًا". 

 

مبتكر مسلسل "The Boys" ينفي تشابه أحداث الموسم الأخير مع القصص المصورة

 نفى مبتكر مسلسل  The Boys آريك كريبك، الأخبار التي انتشرت مؤخرا، وأفادت بتشابه أحداث الموسم الأخير من المسلسل، مع أحداث القصص المصورة.

 

وقال آريك في تصريحات صحفية: "إن أحداث القصص المصورة بشأن شخصية هوملاندير و"بلاك نوار"، لن تحدث في المسلسل، لم أكن أبدًا مهتمًا بفكرة الاستنساخ، كما حدث في القصص المصورة، وأعلم أن المعجبين غاضبون لأنني لن أتبع هذا الطريق، ولكن ذلك لم يكن مرضيًا لي... سأبدو غريبًا".

كما أعلن آريك كريبك، عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير من مسلسل The Boys.

نجم مسلسل Supernatural ينضم للموسم الأخير لـ The Boys

وكان نجم المسلسل الشهير Supernatural، جاريد باداليكي، أعلن انضمامه رسميا، لطاقم الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ونشر نجم مسلسل Supernatural، مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه انضمامه للمسلسل.

مبتكر مسلسل "The Boys" يكشف عن خوفه من فشل الموسم الأخير

وعبر مبتكر مسلسل "The Boys"، عن خوفه من فشل الجزء الخامس والأخير من المسلسل.

وقال آريك كريبك في تصريحات صحفية: "أشعر بالخوف الشديد من أن يتحول "The Boys"، إلى الشيء الذي كنا نسخر منه طوال خمس سنوات، ما يجعل المسلسل مميزًا هو طابعه الجريء والمتمرد، وسيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا فقد هذا الطابع.. أعمل بجد لتجنب حدوث ذلك".

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واستكمل إريك حديثه، قائلًا: "كان مسلسل "Game of Thrones" مسلسلًا مذهلًا، عندما تفكر في حجم العمل والجهد والإبداع الذي بُذل فيه، تجد أن كل ما يتحدث عنه الناس هو النهاية.. وأنا فقط أقول، 'يا إلهي!' الأمر مثير للغاية، لكنه مخيف أيضًا".

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

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The Boys مسلسل The Boys الموسم الاخير The Boys

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