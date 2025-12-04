بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل مواطنين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في مطار مايكيتيا الدولي.



وكشف جيل، يوم أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، حيث أن الطلب تضمّن السماح لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة بعبور الأجواء الفنزويلية، والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي، وعلى متنها مواطنون فنزويليون عائدون إلى بلادهم.



وقال جيل إن "إجمالي عدد العائدين بلغ 570 شخصًا، من بينهم أكثر من 140 طفلًا".

أوضح أن 304 فنزويليين عادوا على متن رحلة تابعة لشركة كونفياسا قادمة من المكسيك، فيما وصل الباقون على متن رحلة تجارية قادمة من الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 نوفمبر، جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق وحول فنزويلا مغلقًا.

ونددت السلطات الفنزويلية بهذا الموقف، مطالبة واشنطن باحترام سيادة البلاد على أجوائها، كما تقدّمت بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، لإدانة التصريحات الأمريكية، معتبرة أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.



وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وفي شهري سبتمبر، وأكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

