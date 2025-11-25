الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بعد إعلان الفائزين، موعد فتح باب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

تزامنًا مع إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 يوم السبت الماضي يزداد البحث من قبل المواطنين حول، موعد فتح باب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

 

ويستعرض موقع الحرية التفاصيل كاملة بشأن، موعد فتح باب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

 

موعد فتح باب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن موعد فتح باب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 مؤكدة أنه قريبا سيتم فتح باب التقدم للإشراف للمشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهة الإدارية بالمحافظات مع الاستمرار في منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف.

 

وبلغ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ36 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42 % وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

الجريدة الرسمية