الإثنين 03 نوفمبر 2025
وزيرة العدل الأمريكية تكشف عن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش بولاية ميشيجن

وزيرة العدل الأمريكية،
وزيرة العدل الأمريكية، فيتو

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، اليوم الإثنين، عن كشف مخطط لتنظيم داعش في ولاية  ميشيجن الأمريكية.

مخطط لداعش في ولاية ميشجين 

وقالت وزيرة العدل الأمريكية: ضبطنا مع المتهمين في ميشيجن أسلحة ومعدات لتنفيذ هجوم بأمريكا واعتقلنا عدة أشخاص مرتبطين بداعش خططوا لهجوم إرهابي في الولاية.

وبالأمس الأحد، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار خلال حفلة لمراهقين  في ولاية أوهايو الأمريكية.

حادث إطلاق النار في أمريكا

وأكدت  الوكالة  أن الحادث وقع في منزل مستأجر حيث تجمع عدد من المراهقين للاحتفال بعيد ميلاد زميلهم.

ونوهت الوكالة إلى أن أعمار معظم المشاركين في الحفلة كانت دون الثامنة عشرة.

وذكرت الشرطة أنه ربما  يكون بين المصابين خلال الحادث، قاصرون وبالغون.

وأكدت الوكالة أن أسباب إطلاق النار لا تزال مجهولة، ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات على خلفية الحادث.

