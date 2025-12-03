الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري يعرض قطعتين أثريتين مستردتين من بلجيكا

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
استقبل المتحف المصري بالتحرير قطعتين أثريتين هامتين، تم استردادهما مؤخرًا من مملكة بلجيكا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

عرض قطعتين أثريتين مستردتين من بلجيكا

وكانت وزارة السياحة والآثار تسلمت القطعتين من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهما عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال مصري قديم، من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجًا لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم.

ولعب المتحف المصري بالقاهرة دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث قامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف بـتسلم القطعتين رسميًا من مقر وزارة الخارجية، وتم نقلهم  إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية اللازمة، يتبعها عمليات الترميم الضرورية، وبعد الانتهاء من الإجراءات الفنية، سيتم وضع القطعتين ضمن سياق العرض المتحفي داخل المتحف، ليتمكن الجمهور من مشاهدتهما.

أهمية ودور المتحف المصري بالتحرير

وتبرز الأهمية المستمرة للمتحف المصري بالتحرير كمركز ليس فقط للعرض، ولكن أيضًا كمركز فني متخصص للفحص والترميم والتوثيق للآثار المستردة، والمساهمة في إعادة دمجها في السرد التاريخي المصري.

