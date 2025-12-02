18 حجم الخط

ينطلق قريبا عرض مسلسل مش مهم الاسم، وهو عمل يجمع الفنان معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع، ومع طرح تفاصيل العمل بدأ الجمهور في البحث عن كافة تفاصيله خاصة موعد بدء عرض الحلقة الأولى منه.

موعد عرض مسلسل مش مهم الاسم الحلقة الأولى

ومن المقرر أن تعرض مسلسل مش مهم الاسم الحلقة الأولى يوم الأحد المقبل الموافق 7 ديسمبر وستعرض عبر منصة شاهد.

طرح البرومو الرسمي لمسلسل مش مهم الاسم

وطرحت منصة شاهد أمس البرومو الرسمي لمسلسل مش مهم الاسم للفنان معتصم النهار، وذلك استعدادا لعرض العمل قريبًا عبر شاشاتها.

وأرفق حساب المنصة على موقع تبادل الصور انستجرام مع البرومو هذا التعليق “قلبي خلق ليحميكي.. شو ما صار عمري ما رح أذيكي.. الإعلان الرسمي للمسلسل المنتظر مش مهم الاسم.. من بطولة معتصم النهار وأندريا طايع”.

مسلسل "مش مهم الاسم"

ومسلسل "مش مهم الاسم" هو عمل رومانسي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٥ حلقة، وهو من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع عدد من النجوم على رأسهم رودريج سليمان ورولا بقسماتي وبياريت قطريب وإلياس الزايك.

الفنانة أندريا طايع

وكانت منصة شاهد قد طرحت إعلانًا تشويقيًا أول لمسلسل "مش مهم الاسم"، استعدادًا لعرض العمل قريبًا، وأثار هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور فنانة شابة تشارك في بطولة العمل أمام النجم معتصم النهار، مما دفع الكثير من المشاهدين للتساؤل عنها.

وهذه الفنانة الشابة هي الفنانة الأردنية أندريا طايع التي تتعاون مع معتصم النهار في بطولة هذا العمل الجديد، وتعد أندريا واحدة من الوجوه الصاعدة في الدراما العربية، حيث نجحت في لفت الأنظار منذ ظهورها الأول.

وأندريا هي فنانة من الأردن ولدت عام 2001 في عمان، بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح أثناء دراستها، وكانت انطلاقتها الحقيقية عبر مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حيث جسدت شخصية مريم في الموسم الأول، وظهرت كضيفة شرف في الموسم الثاني، أما مشاركاتها السينمائية فتقتصر فقط على فيلم Mond وهو عمل من إنتاج النمسا إنتاج العام الماضي 2024.

ويعد مسلسل مش مهم الاسم هو الخطوة الثانية لأندريا في عالم الدراما التليفزيونية بعد مدرسة الروابي للبنات، ومن المتوقع لها أن تلفت الأنظار خاصة أنها تشارك بدور البطولة أمام فنان كمعتصم النهار.

