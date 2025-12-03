الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة إترنيتي سي بعد احتجازهم منذ يوليو الماضي

18 حجم الخط

أفادت شبكة «العربية – الحدث»، بإفراج الحوثيون، مساء اليوم الأربعاء، عن طاقم السفينة "إترنيتي سي" بعد احتجازهم منذ يوليو الماضي.

إطلاق سراح 9 مواطنين فلبينيين

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفلبينية، أمس الثلاثاء، أن الحوثيين سيطلقون سراح تسعة من مواطنيها هم أفراد طاقم سفينة شحن أغرقها المتمردون اليمنيون، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونجا التسعة بعد غرق سفينة «إيترنيتي سي» التي ترفع العلم الليبيري، وكانت من بين سفينتين تجاريتين غرقتا في البحر الأحمر في يوليو الماضي.

ونشر الحوثيون تسجيلًا مصورًا للهجوم على السفينة حينذاك قائلين إنهم أنقذوا عددًا غير محدد من أفراد الطاقم ونقلوهم إلى موقع آمن.

وساطة من سلطنة عمان

وبحسب «الشرق الأوسط»، أفادت الخارجية الفلبينية بأنها تلقت وعدًا من سلطنة عمان بأنه سيتم الإفراج عن تسعة بحارة فلبينيين من (إم/في إيترنيتي سي) المشؤومة، احتجزهم الحوثيون كرهائن في البحر الأحمر.

وذكر البيان الذي أشار إلى جهود الحكومة العمانية أنهم سينقلون أولًا من صنعاء إلى عُمان قبل العودة إلى بلادهم.

ويشكّل البحارة الفلبين نحو 30 في المائة من قوة الشحن التجاري العالمية. وشكّل مبلغ قدره نحو سبعة مليارات دولار أرسلوه إلى بلدهم عام 2023، نحو خُمس التحويلات التي تُرسل إلى الأرخبيل.

