عمر كمال ومحمود الليثي يحييان حفل نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

أعلن المطرب عمر كمال، إحياءه بمشاركة نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي حفل نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته على إستاد محمد بن زايد في أبو ظبي بدولة الإمارات.

وقال “كمال على صفحته بـ”فيس بوك": "يوم 9 نوفمبر أنا والنجم محمود الليثى هنغني قدام 40 ألف متفرج في إستاد محمد بن زايد في أبو ظبي في نهائى السوبر المصري بين الزمالك والأهلي".

وباتت الجماهير المصرية على موعد مع مباراة قمة جديد بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، بعد نجاح القطبين في تخطي عقبة فريقي سيراميكا وبيراميدز في الدور نصف النهائي.

وللموسم الثاني على التوالي سيلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

الأهلي في نهائي السوبر المصري للمرة 14 على التوالي

فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعد هذا هو التأهل للمرة الـ 14 علي التوالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

بينما فاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

