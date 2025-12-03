الإعلامي محمد فودة يشيد بقرارات وزير التعليم ويؤكد: شجاعة في المواجهة وحرص على كرامة المعلم وحماية الطالب

18 حجم الخط

أشاد الكاتب والإعلامي محمد فودة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بقرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أنها تعبر عن شجاعة حقيقية في اتخاذ المواقف الحاسمة، وحرص صادق على إصلاح المنظومة التعليمية، بما يضمن صون كرامة المعلم وحماية الطالب، ويفرض الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

وقال فودة: "حينما بدأت أتابع تحركات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أدركت أننا أمام مسؤول من طراز خاص، لا يحب التصريحات الرنانة أو الظهور الإعلامي، بل يترجم المسؤولية إلى قرارات حاسمة على أرض الواقع، ففي وقت كانت فيه بعض التجاوزات تقابل بالصمت أو التبرير، جاء الوزير ليضع حدا للفوضى ويؤكد أن هيبة المعلم، وكرامة الطالب، وانضباط المنظومة التعليمية، خطوط حمراء لا تقبل المساومة، ولعل ذلك يتضح جليا فى قراراته المتتالية من إحالة وقائع الإهمال والتجاوز إلى التحقيق، إلى فصل الطلاب المتورطين في أعمال عنف وإساءة، ووضع مدارس تحت الإشراف المالي والإداري، كلها رسائل واضحة بأن زمن التراخي انتهى، نحن بالفعل أمام وزير يملك الشجاعة ليواجه، والرؤية والإرادة ليصنع فرقا حقيقيا في حاضر التعليم ومستقبله"، مضيفا:"حين يتولى مسؤول ملفا مصيريا كملف التعليم، لا مجال للمجاملات أو التهاون، فالأمر لا يتعلق بإدارة مؤسسات فحسب، بل بتشكيل وعي أمة وبناء مستقبل وطن، لذلك، لم يكن غريبا أن نشهد قرارات حاسمة وجريئة اتخذها الوزير محمد عبداللطيف، والتي أكدت أننا أمام قيادة لا تعرف التردد حين تكون المصلحة العامة في الميزان.

وأكد الإعلامي محمد فودة أنه إذا نظرنا للقرارات الجريئة ندرك أننا أمام رجل يريد إصلاحا جذريا للمنظومة التعليمية بأكملها، ففي واقعة مدرسة الإسكندرية، والتي هزت الرأي العام بعد تعدي أحد العاملين على أطفال في مرحلة رياض الأطفال، لم ينتظر الوزير كثيرا، بل تحرك بحسم أحاله للشؤون القانونية، وأصدر قرارا بفصل الطلاب المتورطين لمدة عام كامل، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من الوزارة، قرار لم يحمل فقط رسالة حزم، بل رسالة أمان لكل ولي أمر "لن نسمح بتكرار ذلك أبدًا" أما في واقعة المدرسة الدولية بالقاهرة الجديدة، والتي أظهرت حالات تعد وتنمر فج على طالبة، جاءت قرارات الوزير كصفعة لكل من يحاول تحويل المؤسسات التعليمية إلى ساحة للفوضى، فصل نهائي للطلاب المعتدين، وحرمانهم من التقديم حتى العام الدراسي الجديد، مع إخضاع المدرسة بالكامل لإشراف الوزارة، هكذا تكون الدولة حاضرة، لا تترك الطلاب وحدهم، ولا تسمح بانهيار قيم الاحترام داخل أسوارها.

وشدد فودة على أن نراه من قرارات حاسمة وجريئة على أرض الواقع يعكس يقظة حقيقية في إدارة منظومة التعليم، ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود الوزير النشط محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي لم يكتف بالشعارات أو التوصيات، بل يتحرك بخطوات حاسمة على أرض الواقع، قراراته لم تكن مجرد ردود أفعال، بل نهجا إداريا واضحا يستند إلى رؤية صارمة لإصلاح التعليم، تبدأ من صون كرامة المعلم، وتمر بإعادة الانضباط إلى المدارس، وتنتهي بتأسيس بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمسؤولية.

واختتم فودة قائلا: "لقد أثبت الوزير محمد عبد اللطيف أن القيادة الحقيقية تقاس بالمواقف، وأن الإصلاح لا يصنع بالكلام بل بالفعل، وبالقدرة على المواجهة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وما نشهده اليوم من تحولات في المشهد التعليمي هو دليل حي على أن المنظومة استعادت توازنها، وأن هناك من قرر أن يضع مصلحة الطالب والمعلم في صدارة الأولويات، دون تهاون أو تردد".

