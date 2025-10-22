الإعلامي محمد فودة: الدكتورة صبورة السيد تمثل الوجه الحقيقي للمرأة المصرية التى لا تعرف المستحيل

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن إعلان ترشيح الدكتورة صبورة السيد ضمن مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة عن حزب "مستقبل وطن"، لا يحمل فقط بعدا سياسيا، بل يجسد رسالة إنسانية عميقة.

وقال فودة إن هذا الترشيح لم يأت من فراغ، فالحزب الذى أثبت وجوده الفعلي والفاعل على الأرض، لا يختار مرشحيه إلا على أساس الكفاءة والتأثير الحقيقي، والدكتورة صبورة السيد ليست مرشحة عادية، بل نموذج لسيدة نحتت فى الصخر، وبنت لنفسها مكانة بجهدها وصدقها وعملها الدؤوب من أجل الصالح العام، بعيدا عن الأضواء.

وأضاف فودة: "أينما ذكرت المسؤولية المجتمعية، كانت الدكتورة صبورة حاضرة، وأينما احتاج أحد أبناء دائرتها للدعم، كانت أول الواقفين، دون انتظار شكر أو مقابل"، مؤكدًا أن فوزها المحتمل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يُعد مكسبا شخصيا لها فقط، بل انتصارًا لكل من يؤمن بالقيم والمواقف النبيلة والعمل الهادف.

واختتم فودة حديثه قائلًا: "الدكتورة صبورة السيد تستحق كل الدعم والمساندة، لأنها تمثل صوت الخير، وضمير المواطن البسيط، والوجه الحقيقي للمرأة المصرية التى لا تعرف المستحيل، عندما يكون الوطن هو الهدف".

