رئيس الوزراء يصدر قرارًا مهمًا بشأن البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (ب)، الصادر في 2 ديسمبر 2025، قرارًا مهمًا لرئيس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025، بشأن إعلان الحيد المرجاني العظيم للبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية، وحماية الثروة الطبيعية للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ونصت المادة الأولى لـقرار رئيس الوزراء على إعلان الحيد المرجاني العظيم للبحر الأحمر كمحمية طبيعية، وجاء في القرار: "تشكيل المساحات البحرية الموضح حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالإضافة للمساحات البحرية للمحميات الطبيعية، التي صدر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ و١٤٣ لسنة ٢٠٠٣ و١٦١٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليها، المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر، وتعد هذه المنطقة من مناطق المحميات الطبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣".

ويستهدف إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية حماية الثروة الطبيعية للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لذلك يُسمح بممارسة كافة الأنشطة وإقامة وتشغيل المشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التنموية داخل حدود المساحات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالضوابط المقررة.

ويتولى محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه الإشراف على اتخاذ الترتيبات اللازمة لحراسة المحمية.

