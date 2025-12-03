تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية

18 حجم الخط

انتهت وزارة السياحة والآثار من تركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية للدخول بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، شملت متاحف شرم الشيخ، الغردقة، الإسكندرية القومي، ومقابر كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تركيب ماكينة للحجز الذاتي لبيع تذاكر الزيارة لجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الأثرية.





وستتيح ماكينات الحجز الذاتي للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يساهم في سهولة عملية شراء التذاكر ودخول المواقع الأثرية، ويدعم توجه الوزارة نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـالمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الركائز الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى إمكانية شراء التذاكر أيضًا من شبابيك التذاكر المميكنة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم البوابات الإلكترونية وماكينات الحجز الذاتي تدريجيًا في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، وفق خطة زمنية محددة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين ويُسهم في تحسين التجربة السياحية.





وأشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن البوابات الإلكترونية الجديدة مرتبطة بالكامل بالمنظومة الإلكترونية لشراء وحجز تذاكر الزيارة، حيث تعمل عبر أجهزة لقراءة رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود على التذاكر. كما أشار إلى أن ماكينات الحجز الذاتي تعتمد على الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية فقط.

وأضاف أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضًا تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر عبر منصتي Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في 110 متاحف ومواقع أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، من أبرزها في منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك، وادي الملوك بالأقصر، معبد أبو سمبل بأسوان، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية.



