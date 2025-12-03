الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ميلوني: مستعدون لاستضافة قمة بين دول البحر المتوسط والخليج العربي

رئيسة الوزراء الإيطالية،
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إقامة قمة تجمع دول الخليج العربي بدول البحر المتوسط، تستضيفها بلادها، لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي.

روما لديها فرص للتعاون مع الخليج في مجال الطاقة

وقال خلال كلمة في القمة الخليجية 46 المنعقدة فى البحرين اليوم، إن بلادها يمكن أن تسهم مع دول الخليج بتجاوز الانقسامات.

وأضافت "ميلوني" في كلمتها إن بلادها ستكون بوابة لدخول دول الخليج إلى السوق الأوروبي، كما أن روما لديها فرص للتعاون مع الخليج في مجال الطاقة.

وأكدت أن بلادها تسعى للعمل مع دول الخليج إلى إرساء الأمن العالمي.

أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين

وانطلقت اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، ووسط تحديات محيطة لم تشهدها المنطقة من قبل، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة.

مرحلة جديدة من التعاون الخليجي

وتوافد قادة وزعماء الدول الخليجية على المنامة لحضور أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين، المقامة في البحرين.

ويحظى "الدفاع الخليجي المشترك" باهتمام كبير خلال القمة، ما سيكون له دور كبير في صياغة مرحلة جديدة من التعاون الخليجي، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن الأحداث الدولية.

