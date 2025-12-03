غرفة القومي لحقوق الإنسان تتابع العملية الانتخابية في جولة الإعادة

18 حجم الخط

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة ورصد العملية الانتخابية صباح اليوم الأربعاء أعمالها لمتابعة سير جولة الإعادة في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الجاري.

متابعة قومي حقوق الإنسان للانتخابات

ويقوم المجلس بمتابعة العملية الانتخابية من خلال متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، في 20 دائرة موزعة على 7 محافظات تشمل: الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة، وقد بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى فيها الانتخابات 1775 لجنة.



وتأتي متابعة المجلس في إطار ولايته القانونية التي يحددها قانون المجلس بشأن تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها متابعة الانتخابات وضمان إجراءاتها وفق المعايير الدولية والنظام القانوني الوطني.

وتٌجري هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الماضي بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة من دوائر المرحلة الأولى بعد رصد مخالفات، إلى جانب الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا السبت الماضي، والتي قضت ببطلان نتائج عدد من الدوائر وعدم قبول 100 طعن آخر.

وتواصل غرفة عمليات المجلس تلقي تقارير المتابعين على مدار اليومين، وإصدار بياناتها تباعًا حول سير العملية الانتخابية وجودة الإجراءات المتخذة داخل اللجان.

