توفير 150 فرصة عمل جديدة في الجيزة، اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل بالتعاون بين مديرية عمل الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، تم توفير 150 فرصة عمل جديدة في شركة “ناتورالي” المتخصصة في تصنيع الأغلفة.

وياتي ذلك ​في إطار تنفيذ توجهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز فرص التشغيل

احتياجات سوق العمل الفعلية

​وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير بيئات عمل مستقرة وآمنة..

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن المطلوبة تشمل التخصصات التالية: ​55 عامل إنتاج،​ 55 عامل تشغيل، و​40 فني صيانة، والمزايا المقدمة:​ رواتب تصل إلى 7500 جنيه مصري، وتوفير مواصلات.

موعد المقابلات الشخصية

كما ​أوضحت وزارة العمل أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 4-12-2025،حتى اكتمال العدد، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

