الرواتب تبدأ من 13 ألف جنيه، 1100 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية.

رفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ورفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية

الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق مع الشركة، وفّرت عددًا من الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع، تشمل: 300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)، و500 فني تركيبات هياكل معدنية، و300 مبيض محارة.

وزارة العمل , فيتو

مزايا توفرها الشركة للمتقدمين

وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي مرفقة بحزمة مزايا توفرها الشركة للمتقدمين، تشمل 3 وجبات يوميًا، إقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، وسائل انتقال من وإلى المشروع، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 13,000 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه وفقًا للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.

وقال هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل:"تُجرى الاختبارات من الأحد إلى الخميس،من كل أسبوع، لحين اكتمال العدد المطلوب،وذلك خلال الفترة من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، وأن يوم للتقديم هو نفس يوم الاختبارات،على أن يعمل المقبولين بنظام 24 يوم عمل + 6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يوميًا."

وأفادت الوزارة أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم -الضبعة – محافظة مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.