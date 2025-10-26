الأحد 26 أكتوبر 2025
أخبار مصر

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية موقف ذوي الهمم وكبار السن (فيديو)

القوات المسلحة
القوات المسلحة

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد من اللجان التجنيدية التابعة لمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق إلى محافظة جنوب سيناء لتسوية المواقف التجنيدية مجانًا لذوى الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتجميع الحالات وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، بالإضافة إلى دفع عدد من اللجان لحالات ذوى الهمم بمقر تواجدهم بالمناطق الجبلية والنائية بالطور ووادى فيران وأبو رديس وأبو زنيمة وشرم الشيخ تقديرًا لحالتهم الصحية وتوفيرًا للوقت والمجهود عليهم وأسرهم.

وروعى فى اللجان أن تتضمن كافة التخصصات الطبية بما يحقق الدقة والتكامل فى إجراءات الكشف الطبى لإنهاء المواقف التجنيدية.

جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن.

 

فيما أشاد أبناء محافظة جنوب سيناء بتلك التيسيرات التى تقوم بها القوات المسلحة لتعزيز أوجه الدعم المقدم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن والعمل على رفع روحهم المعنوية بما يعكس الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة. 

أعقب تلك الإجراءات تنفيذ احتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الفقرات الفنية وتسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

