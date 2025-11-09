الميدالية الذهبية للفريق البحثي لكلية طب القوات المسلحة في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية بفرنسا

18 حجم الخط

تتويجًا للدعم الكامل الذى توليه القوات المسلحة لأبنائها من طلبة الكليات العسكرية لإعدادهم وتأهيلهم بكافة العلوم التخصصية الحديثة، حصل فريق البحث العلمى لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية وترشيحه ضمن أفضل الفرق تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية (IGEM) التى أجريت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب يمثلون 415 فريقًا بحثيًا من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وتتنافس فيها الفرق المشاركة على استخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية لإيجاد الحلول العلمية المبتكرة للمشكلات التى تواجه عالمنا المعاصر فى مختلف المجالات.

استغلال الهندسة الوراثية لتنفيذ المخطط العلمى المقترح

وتضمنت مراحل الإعداد والتحضير للمسابقة تدريب الطلبة على كيفية استغلال الهندسة الوراثية لتنفيذ المخطط العلمى المقترح.

واختار فريق البحث العلمى بكلية الطب بالقوات المسلحة مشكلة هامة تمس مرضى الربو المزمن والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى.

ومن خلال نتائج البحث نجح الفريق فى إثبات نظري ومعملي لكفاءة نوع بكتيريا معدل جينيًا يستطيع المريض تناوله من خلال بخاخ يستخدم مرة سنويًا استنادًا على نتائج المحاكاة المعملية.

وتم عرض مدى ملائمة الفكرة وواقعيتها العلمية وإمكانية تطبيقها، وسط إشادات واسعة من المحكمين بأهمية المشروع البحثى الذى قد يمثل خطوة على طريق اكتشاف علاج يسهم فى التخلص من مرض يعانى منه ملايين البشر.

يعكس هذا الإنجاز الرؤية المدروسة التى تنتهجها القوات المسلحة بوضع المجالات العلمية والبحثية فى صدارة أولوياتها؛ بما يسهم فى إعداد أجيال جديدة قادرة على مواكبة أحدث التطورات فى كافة فروع العلم والمعرفة لتظل راية الوطن عالية خفاقة فى جميع المحافل العالمية بجهود وسواعد أبنائها المخلصين.

