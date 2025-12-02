الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
سياسة

أمين مساعد مستقبل وطن يكشف تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية

اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر
كشف النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، تفاصيل اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي شهده مقر القائمة بالقاهرة الجديدة. 

اجتماع تنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر 

وأوضح أنه اجتماع تنسيقي للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث تم مناقشة ما تم في المرحلة الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
 

التنسيق فيما تبقى من الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الاجتماع تطرق للتنسيق فيما يتعلق بما حدث في انتخابات مجلس النواب، لا سيما بعد إلغاء عدد من الدوائر الانتخابية، على خلفية وجود مخالفات.

رفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات 

وأكد أنه تم التوافق على ضرورة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على ضوابط الانتخابات والتصويت لمنع أي مخالفات فيما تبقى من جدول زمني بالعملية الانتخابية.
 

ولفت إلى أهمية التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والدوائر الملغاة في المرحلتين الأولى والثانية.

اجتماع قيادات القائمة الوطنية من أجل مصر 

وشهد المقر بالقاهرة الجديدة، حضورًا مكثفًا لقيادات الأحزاب، وفي مقدمتهم أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والسيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومحمد عطية الفيومي، ممثلًا عن حزب الحرية المصري، وهيثم الشيخ، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد دياب، من حزب مستقبل وطن، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب الغد، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إضافة إلى حضور محمد الجارحي، من مستقبل وطن، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومجدي مرشد، ممثلًا عن حزب المؤتمر. وشكّل وصول هذه القيادات دفعة قوية لأعمال الاجتماع في ظل توافق واسع حول الخطوط العامة لعمل القائمة.

