سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بـ عيد الاتحاد الـ 54

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية بجمهورية مصر العربية، حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "متحدون".

وحضر الاحتفالية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من السفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات.

مسيرة وطن آمن بأن الاتحاد هو طريق القوة

وقال السفير حمد محمد سعيد الزعابي سفيردولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصرالعربي والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية “هذا اليوم تتجدد فيه معاني الوفاء والوحدة والانتماء، ونستحضر فيه مسيرة وطن آمن بأن الاتحاد هو طريق القوة، وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي نهضة”.

وأضاف: يمضي وطننا العزيز، مُنذ تأسيسه على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بثبات ورؤية وبصيرة نحو المستقبل، منوهًا إلى أنه على مدار أربعة وخمسون عامًا صنعت خلالها الإمارات نموذجًا تنمويًا متفردًا، يقوم على العمل والإتقان، والانفتاح والشراكة، والتسامح والازدهار.

ونوه إلى أنه لم تكن هذه المسيرة يومًا مجرد إنجازات رقمية أو عمرانية، بل كانت قبل كل شيء رحلة ارتقاء بالإنسان وبفضل ذلك، أصبحت دولة الإمارات قصة نجاح عربية يشار إليها بكل فخر، وواحة أمل تتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا تحت راية قيادتنا الرشيدة.

رؤية الإمارات 2031

وأوضح أن رؤية "نحن الإمارات "2031 و"مئوية الإمارات "2071، برئاسة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمثل اليوم خارطة طريق متكاملة لمرحلة جديدة من التحول الوطني، تستثمر في الاقتصاد الجديد، وتدعم الصناعات المستقبلية، وقيمة الابتكار، وتفتح أبوابًا واسعة للشباب كي يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التقدم.

وأضاف: إننا على يقين بأن السنوات المقبلة ستحمل معها إنجازات أكثر عمقًا وتأثيرًا، تُعزز المكانة الدولية لدولة الإمارات، وتخدم الاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.

علاقات راسخة بين مصر والإمارات

وقال أنه عندما نتحدث عن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، فهى علاقة راسخة صنعتها المواقف، وصقلتها التحديات، ورعاها قادة آمنوا بأن أمن واستقرار وتقدم البلدين مسار واحد. فالإمارات ومصر ترتبطان بروابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة، وتعزّزت تلك الروابط من العمل المشترك، والاستثمارات المتبادلة، والدعم المتواصل في مختلف المحافل.

ولعل ما يجمع قيادتي البلدين من توافق في الرؤى تجاه قضايا المنطقة يمثّل حجر الأساس في بناء تعاون استراتيجي شامل يخدم الأجيال القادمة.

وأعرب عن تقدير دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، لما نجده دائمًا من محبة صادقة وتعاون مثمر يزداد رسوخًا عامًا بعد عام.

وأضاف: احتفالنا اليوم ليس مجرد إحياء لذكرى وطنية عزيزة فحسب، بل هو مناسبة ننظر فيها بتفاؤل إلى المستقبل، ونجدد عهد الوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا برسالة الاتحاد في تعزيز التنمية وصناعة الفرص وصون الاستقرار.

وأختتم كلمته قائلًا: "باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، أتوجه بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية على ما تقدمه دائمًا من دعم وتعاون.

