محافظ الإسكندرية يتفقد لجان انتخابات الإعادة بدائرة الرمل

وصل محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر لجان مدرسة السيرة الحسنة بدائرة الرمل والتي تجري بها إعادة انتخابات مجلس النواب علي كامل مقاعدها، وذلك لتفقد سير العملية الانتخابية.

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية

وحيا المحافظ، الناخبين الذين توافدوا منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم رغم انه انتخابات للمرة الثانية، مشيدا بألتزامهم الوطني في المشاركة بالعملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لانطلاقها.

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان انتخابات النواب

توافد الناخبين على لجان الرمل

وشهدت لجان مدرسة السيرة الحسنة بالإسكندرية، توافد عدد من الناخبين علي مقر اللجنة مع الدقائق الاولي من فتح باب التصويت ب اعادة انتخابات مجلس النواب والتي تجري علي كامل المقاعد بعد إلغاء نتائجها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

واصطف عدد من الناخبين والناخبات أمام اللجنة في انتظار من قبل فتح باب التصويت للإدلاء بأصواتهم في إعادة الانتخابات بالدائرة لاختيار مرشحيهم. وسط تواجد أمني مكثف.

وتجري الانتخابات على 3 مقاعد في دائرة الرمل ويتنافس فيها ١٦ مرشحا ويبلغ عدد أصوات الدائرة أكثر من ٦٠ ألف صوتا انتخابيا لهم حق التصويت.

إعادة انتخابات مجلس النواب

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير كامل الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الإعادة تشمل التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

ودعت الهيئة جموع الناخبين المقيمين داخل الدوائر المعنية إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم، مشددة على عدم السماح بأي محاولات للتأثير على إرادة الناخب، وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن أي تجاوزات بدلًا من تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

