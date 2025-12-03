اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 عن عدة مناطق في 3 محافظات (دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ).

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، ويستمر 5 ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرًا في بعض المناطق.

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن برنامج أعمال الصيانة المجدولة التي تستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمحافظات الثلاث (دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ).

وخريطة قطع الكهرباء اليوم في 3 محافظات وجاءت كالتالي:

