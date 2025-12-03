الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

190.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال  جلسة منتصف الاسبوع نحو 190.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 4.557 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية. 

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 95.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.953 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 هذا وقد استحوذت الأسهم على 4.07 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.93 % خلال الجلسة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

