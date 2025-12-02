الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد نجاح "أنا سكتين"، تعاون جديد بين تامر عاشور وإليسا

يعيش تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في عيد الفطر. 

 

تفاصيل تعاون تامر عاشور مع إليسا وأنغام 

ويتعاون عاشور الفترة المقبلة مع النجمة انغام من حيث التلحين وذلك بعد نجاحهم سويا في عدد من الأعمال ومن بينهم ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم 

كما أن عاشور يتعاون أيضا مع إليسا في تلحين أغنية من بعد أخر عمل بينهما وهو تعاونه معها في تلحين أغنية أنا سكتين 

ويتعاون  عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

كثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

