السلطات الأمريكية تعتقل سيدة مصرية تمهيدا لترحيلها لهذا السبب

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية اعتقلت امرأة مصرية، استعدادا لترحيلها من الولايات المتحدة على خلفية تهم جنائية.

توقيف امرأة مصرية في أمريكا

ومن جانبها أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، عن توقيف امرأة مصرية تدعى أمل نبيل وديع، بسبب 3 جرائم في سجلها الجنائي.

وأوضحت الوكالة، في حسابها على منصة إكس، أن السجل الجنائي للمصرية الموقوفة يتضمن: الاعتداء ومقاومة الشرطة ومعاملة طفل بشكل قاس.

🚨ICE New Orleans arrested Amal Nabil Wadia, a citizen of Egypt 🇪🇬. Her criminal history includes:

💥Assault

💥Resisting an officer

💥Cruelty towards a child pic.twitter.com/9o8oOFGKNX — ICE New Orleans (@ERONewOrleans) November 25, 2025

وأرفق المكتب إعلانه بصورة للمصرية يبدو أنها التقطت داخل مركز احتجاز، وذلك في إطار حملة أوسع تشنها إدارة الهجرة لترحيل الأجانب الذين تقول إن لهم سجلا إجراميا يشكل خطرا على المجتمع الأمريكي.

ICE ينشر السجل الجنائي للمصرية الموقوفة

ولم يوضح البيان تفاصيل القضايا المتهمة فيها المصرية أو مكان وتوقيت وقوعها، واكتفى بإعلان توقيفها بناء على هذه السوابق للبدء في إجراءات ترحيلها.

