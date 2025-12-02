عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

ابن الديري فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة بمصر

هو سعد الدين أبو السعادات، بن محمّد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر، ابن سعد القُدسي الدَّيري، الحنفي.

المعروف بـ"ابن الدَّيْري"، نسبة إلى الدير الذي ارتاده بحارة المرداويين من بيت بالقدس، في مردا، بجبل نابلس، أو إلى مَكَان يُقَال لَهُ الدَّيْر اَوْ إلى دير في بَيت الْمُقَدّس (20 مارس 1367 - 31 ديسمبر 1462) (19 رجب 768 - 9 ربيع الآخر 867).

وهو غير محمد بن أبي بكر بن خضر الناصري المعروف أيضًا بابن الديري.

كان فقيها حنفيا وقاضيا ومتصوفا شاميا.

مولده ونشأته

ولد في القدس، في يوم الثُّلاثَاء 19 من رجب سنة 868 هـ، 20 مارس 1367م.

وَحفظ في صغره القرآن الكريم و"مختصر ابن الحَاجِب الأصلي" و"المشارق" لعياض، إضافة إلى العديد من كتب الفقهية ومنظوماته الشعرية، والتفسير.

وكان ابن الدَّيْري سريع الْحِفظ مفرط الذكاء وأكب على الاشتغال والعلم، وتفقه بعلى يد أَبِيه، والكمال السريحي، وابن النَّقيب والشَّمْس بن الْخَطِيب، والمحب الفاسي، وجماعة كثيرة في فنون متعددة، وبرع في الفقه.

سلك التصوف، تولى مشيخة الطريقة المؤيدية الصوفية بعد أبيه.

جاء إلى مصر ودرّس بالقاهرة. وكان يفتي ويفسر القرآن، حتى صار مفتي الحنفية، وولي قضاء القضاة سنة 842 هـ.

وَصَارَ مُعظما عِنْد الْمُلُوك والوزارء والأمراء.

له مؤلفات كثيرة والشعر الكثير الحسن.. وهو جد الأسرة الخالدية بفلسطين.

مؤلفاته

«شرح العقائد المنسوبة للنسفي»

«الكواكب النيرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات»، اقتفى فيه أثر السروجي.

«السهام المارقة في كبد الزنادقة»

«هل تنام الملائكة أم لا؟»

«هل منع الشعر مخصوص بنبينا - صلى الله عليه وسلم - أم هو عام لكل الأنبياء؟»

أبيات في مدح النبي ومنها تخميس.

«الحبس في التهمة والامتحان على طلب الإقرار واظهار المال»

«النعمانية»، وهي منظومة طويلة، فيها فوائد نثرية.

وفاته

ضعف بصره، فاعتزل القضاء قبل موته بشهر.

توفي ابن الديري في 9 ربيع الآخر أو ربيع الأول 867هـ، 31 ديسمبر 1462 بالقاهرة، عن 95 عاما.

ودفن بتربة السلطان المملوكي الظاهر خُشقَدَم.

