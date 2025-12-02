الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تعديلات بعدد من رحلات القطارات بداية من اليوم، تعرف عليها

بدأت  الهيئة القومية للسكك الحديد إجراء بعض التعديلات على عدد من الخطوط والرحلات، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

وجاءت كما يلي 

إيقاف تشغيل قطار 930 القاهرة أسيوط 

وتشغيل قطار 2930  القاهرة أسيوط

 

وتشغيل قطار 1084 محطة بشتيل إلى أسوان 

وتشغيل قطار 1072 محطة صعيد مصر إلى أسوان 

وتشغيل قطار 1073 محطة صعيد مصر إلى أسوان 

رحلات العودة 

تشغيل قطار 929 أسيوط القاهرة يوم 5 ديسمبر 

تشغيل قطار 1071  قطار نوم 

تشغيل قطار 1072  قطار نوم 

تشغيل قطار 1073 قطار نوم وذلك يوم 5 ديسمبر 

على صعيد آخر 

أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، ناشدت من خلالها المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أرواح الركاب والمواطنين، وصون الملكية العامة للدولة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى جمهور الركاب والمواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، والتي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية والممتلكات العامة التي شهدت تطويرًا شاملًا.

وجددت الوزارة مناشدتها الصريحة للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرمها، مؤكدةً على أن مثل هذه الممارسات السلبية قد تتسبب في اندلاع حرائق مدمرة، وحدوث حوادث مؤسفة تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

ولم تقتصر التحذيرات على المخاطر البشرية المباشرة، بل امتدت لتشمل التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العامة، وتعطيل مسير القطارات، مما يؤثر سلبًا على انتظام حركة النقل ويسبب خسائر اقتصادية، كما أن هذه السلوكيات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

