أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط (فيديو وصور)

في إطار سعي مصر الدؤوب لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تشهد محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تقدمًا ملحوظًا في أعمال البنية الفوقية، حيث كشفت أحدث اللقطات الجوية عن وتيرة العمل المتسارعة في هذا المشروع الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى بوابة تجارية ولوجستية عالمية.

وتتولى شركة دمياط أليانس، المشغلة للمحطة، والتي تضم تحالفًا عالميًا يضم يوروجيت الألمانية وكونتشيب الإيطالية والخط الملاحي هاباج لويد، تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.

ويأتي هذا التعاون الدولي لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في التشغيل والإدارة، مما يعكس التزام مصر بجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في موانئها.

وفي خطوة نوعية لرفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، استقبلت المحطة 12 ونش رصيف عملاقًا من إنتاج شركة HHMC الصينية، تعد من الأحدث عالميًا، وتتميز هذه الأوناش بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وارتفاع يبلغ 57.5 مترًا من سطح الرصيف، وذراع خارجي بطول 72 مترًا، مما يمكنها من التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية.

كما تضمن تقنياتها المتقدمة، بما في ذلك حساسات وكاميرات وأنظمة حماية، أعلى مستويات السلامة، فضلًا عن دعمها للتكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية لتتبع العمليات وتحسين التنسيق.

ولتعزيز قدرات التداول في ساحات المحطة، تم وصول 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) من أحدث الأنواع، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، ويعكس تجهيز المحطة بهذه المعدات الصديقة للبيئة التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون، ويدعم رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، من خلال استخدام أساليب إدارة تداول حديثة تقلل من البصمة الكربونية للمشروع.

يُعد مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 أحد أضخم المشروعات القائمة بميناء دمياط، حيث يمتد طول أرصفتها إلى حوالي 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وتضم ساحة خلفية شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 922 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن تصل طاقتها التداولية إلى حوالي 3.5 مليون حاوية مكافئة، مما يعزز قدرة الميناء على استيعاب الأحجام المتزايدة من حركة التجارة العالمية.

يأتي تنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة وزارة النقل الطموحة لجذب كبرى شركات تشغيل الخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية، كما يمثل المحور الأساسي للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، الذي يربط المنطقة اللوجستية بطنطا وخط السكة الحديد والميناء الجاف بدمياط الجديدة بميناء دمياط، ليُشكل شبكة لوجستية متكاملة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للنقل والتجارة.

