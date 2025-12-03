الجمعة تشغيل أول قطارات الشباب، تعرف على التفاصيل

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تستعد  الهيئة القومية للسكك الحديدية لتشغيل رحلات الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن برامج الشباب لتعريف الطلاب بالثقافة والبرامج المنفذة بكافة أرجاء البلاد. 

رحلات الشباب 

وتبدأ رحلة الذهاب من القاهرة إلى أسوان بالقطار رقم 1943 يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تنطلق الرحلات في الأيام 5، 12، 19، 26 ديسمبر 2025، و2، 9، 19، 23، 30 يناير 2026، إضافة إلى يوم 6 فبراير 2026، حيث يغادر القطار القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان 05:10 صباحًا.

أما رحلة العودة، فتنطلق أسبوعيًا يوم الخميس من محطة أسوان بالقطار نفسه، خلال أيام 11، 18، 25 ديسمبر 2025، و1، 8، 15، 22، 29 يناير 2026، ويومي 5 و12 فبراير 2026، حيث يقوم القطار الساعة 20:00 ليصل القاهرة 08:05 صباحًا.

ويتكون القطار من جرار وعدد من عربات الدرجة الثانية المكيفة الإسباني، تشمل عربات بـ60 مقعدًا، وعربة بوفيه بـ36 مقعدًا، إضافة إلى عربة قوى.

وشددت تعليمات رئاسة الهيئة على قطاع الصيانة والدعم الفني بالاستعداد الكامل للقطارات في الذهاب والعودة، وعلى إدارة التسويق والمبيعات التأكد من تطهير العربات قبل كل رحلة، مع التأكيد على أن هذه القطارات مخصصة لأفراد وزارة الشباب فقط، مع توفير الحراسة اللازمة طوال فترة تواجدها بالمحطات.

وأكدت التعليمات ضرورة عدم تجاوز عدد الركاب 516 راكبًا بأي حال، مع تطبيق الغرامات والأجرة المقررة في حالة الزيادة.

