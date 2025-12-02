الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء،  13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.29   جنيها للشراء، 13.05 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو  12.04 جنيها للشراء، 13.05  جنيها للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدي أجريكول نحو 12.95 جنيها للشراء   13.04 جنيها للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرًا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى الريال الريال القطري بنك المركــزي المصـري ختام تعاملات اليوم سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري سعر الريال

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السودان المركزي

الريال العماني يسجل 123.64 جنيه في البنك المركزي

سعر الدينار الأردني في مصر اليوم الثلاثاء 2-12-2025

12100 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال القطري يسجل 13.06 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم

تعرف على سعر اليوان الصيني في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

بعد تطبيقه في 12 محافظة، برلماني يوضح القيمة الإيجارية الجديدة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

بلوك جريء، شاهد محمد فراج في كواليس "لعبة جهنم"

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل مخالفات الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

لامين يامال يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads