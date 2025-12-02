تكريم أسامة كمال كأفضل إعلامي في مصر والوطن العربي لعام 2025

18 حجم الخط

وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، شهد فندق الماسة بالقاهرة مؤخرًا فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي 2025، حيث تم خلال الحفل تكريم الإعلامي أسامة كمال كأفضل اعلامي في مصر والوطن العربي لعام 2025 تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في تقديم إعلام مهني وموضوعي خلال السنوات الماضية.

ملتقى التميز والابداع

ويُعد ملتقى التميز والإبداع العربي أحد أبرز الفعاليات العربية الهادفة إلى دعم الإبداع وتكريم الشخصيات المؤثرة في مجالات الفن والإعلام والثقافة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الإبداعي بين الدول العربية، وتسليط الضوء على النجوم أصحاب البصمة الواضحة في الساحة الفنية والإعلامية.

وشهدت فعاليات الحفل هذا العام تكريم نخبة من الشخصيات المميزة وسط أجواء احتفالية وتنظيم رفيع المستوى.

وفي كلمته عقب التكريم، أعرب الإعلامي أسامة كمال عن تقديره لهذه اللفتة، مؤكدًا أن التكريم يأتي تتويجًا لمصداقية العمل الإعلامي الذي يحرص عليه وفريق برنامجه، قائلا: “هذا التكريم يأتي نتيجة مصداقية البرنامج، وأنا فخور بانتمائي لقناة DMC، والفضل في هذا التكريم يرجع أولًا إلى الله ثم إلى القناة التي تُعد واحدة من أبرز القنوات الرائدة في الشرق الأوسط”.

وأضاف كمال: “من دون المصداقية لن نستطيع تقديم إعلام هادف، وهذا هو النهج الذي نعمل عليه دائمًا”.

دعم الابداع العربي

وقد اختتم الملتقى فعالياته بتأكيد رسالته في دعم الإبداع العربي وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، مع إبراز دور الإعلام المسؤول في التأثير الإيجابي وصناعة الوعي.

