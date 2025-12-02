أول تعليق لـ "أمين مستقبل وطن" بعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

18 حجم الخط

وجه أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، الشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم على مشاركته الوطنية الفاعلة في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025.

إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك في أول تعليق له عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي فاز فيها بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا.

حرص المصريين على ممارسة حقهم في التصويت بانتخابات مجلس النواب

وأكد عبد الجواد، أن نتيجة انتخابات مجلس النواب، عكست إصرار المصريين على دعم مسيرة الوطن، واختيار ممثليهم القادرين على التعبير عن آمالهم وتجسيد صوتهم الحقيقي تحت قبة البرلمان.

نجاح قواعد حزب مستقبل وطن في دعم مرشحيها

وقال: اتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى قواعد حزب مستقبل وطن التنظيمية على جهودهم المخلصة والمشرفة خلال العملية الانتخابية في دعم مرشحي الحزب، بما يعكس قوة الحزب وقدرات كوادره وقياداته التنظيمية.

ووجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، التهنئة لمرشحي الحزب الذين حققوا الفوز من الجولة الأولى، بما يعكس الثقة الغالية للمواطنين في اختيارهم، مؤكّدًا استمرار الدعم الكامل لزملائنا المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، متمنيًا لهم كل التوفيق.

توجيه الشكر لمرشحي مستقبل وطن الخاسرين

وقال: لا يفوتنا توجيه كل الشكر لمرشحي مستقبل وطن الذين لم يحالفهم التوفيق، داعيًا إياهم لاستكمال مسيرة العمل الوطنى المخلص من خلال مواقعهم التنظيمية بحزب مستقبل وطن واثقًا فيما سيقدموه من جهد واضافة لكياننا الكبير.

وتابع: كما أعرب عن بالغ فخري واعتزازي بأهالي محافظة الشرقية الذين قدّموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا كعادتهم فى جميع الاستحقاقات.

وتوجه أحمد عبد الجواد، بالتهنئة لأهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على مشاركتهم الإيجابية التي تعد من أعلى نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية وبخاصة الإقبال الكبير من الشباب وهو ما يعكس وعيًا حقيقيًا ممتدًا عبر الأجيال.

وقال: لقد تابعت بكل تقدير أثناء تواجدى بغرفة العمليات المركزية للحزب مشهد المنافسة الواعية والشريفة لمصلحة الوطن والمواطن التي شهدتها الدائرة بين المرشحين، سواء من حزب مستقبل وطن أو من المستقلين، والتى لطالما كانت الهدف المنشود من الجميع لتحقيق الصالح العام ورفعة مركزنا العريق.

وتقدم أحمد عبد الجواد، بخالص التهنئة للنائب محمد سامي شهدة (حزب مستقبل وطن)، وللنائب خالد عبدالرحمن مشهور (مستقل)، على نيلهما ثقة أهالي منيا القمح.

وتوجه بكل الشكر والتقدير لمرشح حزب مستقبل وطن ماجد الأشقر على الجهد العظيم والمنافسة الشريفة التى امتدت حتى اللحظات الأخيرة وعكست شعبية كبيرة واثرت المشهد الانتخابى.

وتابع: “أؤكد مع النواب الفائزين، استعدادنا وإصرارنا لبذل أقصى الجهود وتقديم كل ما نستطيع لخدمة أهالينا في منيا القمح، والعمل بما يليق بثقتهم فينا، وبما يحقق الصالح العام لدائرتنا الغالية”.

واختتم أحمد عبد الجواد بقوله: “لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود سيادته الصادقة وحرصه على خروج الانتخابات البرلمانية بصورة ديمقراطية حقيقية تجسد وعي الشعب المصري وتعبر عن اختياراته وآماله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.