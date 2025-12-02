الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

توقيع مذكرة لتعزيز التعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والبرلمان العربى

تعاون بين الجامعة
تعاون بين الجامعة الألمانية والبرلمان العربي
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة مذكرة تعاون مع البرلمان العربى بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والمهني وفتح أفاق جديدة أمام الطلاب واكتساب مهارات العمل التشريعي والدبلوماسي.


جرت مراسم التوقيع بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة بحضور قيادات من الجانبين يتقدمهم محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربي، والمستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، الدكتور كريم السيد عبد الرازق مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان بالجانبين وأعضاء هيئة التدريس، حيث كان في استقبالهم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة، والمستشار جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة ورئيس مجلس الدولة المصري الأسبق.

دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية

وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور أشرف منصور ومن البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحى، وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة أن الجامعة الألمانية أكبر جامعة عابرة لحدود ألمانيا على مستوى العالم فهي قصة نجاح تم إنشاؤها بتضافر جهود العديد من المؤسسات المصرية والألمانية، وبأن توقيع مذكرة تعاون مع البرلمان العربى اليوم يمثل إمتدادًا لرؤية الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تقوم على دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية.

ومن جانبه اعرب محمد بن احمد اليماحى في بداية كلمته عن تقديره للجامعة الألمانية بالقاهرة، مؤكدا أنها النموذج استطاعت على مدار سنوات أن تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المتميزة في مصر والمنطقة وأن تقدم خدمة تعليمية وبحثية تليق بالمعايير العالمية وتستجيب لتطلعات شبابنا العربي.

وأضاف أنه أتُيح له الاطلاع عن قرب على ما حققته الجامعة الألمانية بالقاهرة من نهضة علمية وعملية متقدمة، إضافة إلى مارآه اثناء الجولة التفقدية للمجمع الصناعي ومدينة الطاقة الشمسية ومعمل الفيستو،لافتا إلى أنه يعكس مستوى متقدم من العمل المؤسسي والبحثي.

 وأكد اليماحي أن الجامعة الألمانية مركزًا للإبداع العلمي، ومصدرًا لإعداد كوادر عربية قادرة على المشاركة في بناء مستقبل أكثر تقدمًا لأمتنا، إن من أعظم استثمارات الأمم وأكثرها استدامة هو الاستثمار في الإنسان وتحديدًا في العلم والمعرفة والبحث العلمي.

وأهدى الدكتور أشرف منصور للسيد محمد بن أحمد اليماحي " درع حجر رشيد " كهدية تذكارية دالة على المفتاح الذهبي لفهم الحضارة المصرية القديمة وان الحضارة المصرية هي أصل الحضارات، وفي المقابل أهدى اليماحي للدكتور أشرف منصور درع البرلمان العربي.

