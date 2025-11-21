الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سفير اليابان يزور الجامعة الألمانية بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك (صور)

سفير اليابان يزور
سفير اليابان يزور الجامعة الألمانية بالقاهرة
18 حجم الخط
ads

 زار السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، الجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات، بما في ذلك التبادل الطلابى وورش العمل التقنية والفنية، والتصميم، والرياضة، والثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وعقب انتهاء المحادثات الثنائية، قام السفير إيواي بجولة تفقدية داخل المركز المتكامل لخدمات الطباعة المقام بالجامعة بالتعاون مع شركة كانون اليابانية برفقة الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن السفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة عام  2019 كان أحد المشاركين ضمن عدد من الوزراء وسفراء الدول في مراسم افتتاح مراكز التميز لتوطين التكنولوجيا الصناعية والإنتاجية بالجامعة والتي تضم مركز إفريقيا للتصنيع ونقل التكنولوجيا، مدينة الطاقة الشمسية، مركز تصميم وتصنيع الاسطمبات، والمركز المتكامل لخدمات الطباعة بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفير اليابان بالقاهرة الجامعة الألمانية بالقاهرة التبادل الطلابى الطاقة الشمسية

مواد متعلقة

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب مع البورصة المصرية

السفير الياباني بالقاهرة يمنح أبو الغيط وسام الشمس المشرقة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية