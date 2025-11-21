سفير اليابان يزور الجامعة الألمانية بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك (صور)

18 حجم الخط

زار السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، الجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات، بما في ذلك التبادل الطلابى وورش العمل التقنية والفنية، والتصميم، والرياضة، والثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وعقب انتهاء المحادثات الثنائية، قام السفير إيواي بجولة تفقدية داخل المركز المتكامل لخدمات الطباعة المقام بالجامعة بالتعاون مع شركة كانون اليابانية برفقة الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن السفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة عام 2019 كان أحد المشاركين ضمن عدد من الوزراء وسفراء الدول في مراسم افتتاح مراكز التميز لتوطين التكنولوجيا الصناعية والإنتاجية بالجامعة والتي تضم مركز إفريقيا للتصنيع ونقل التكنولوجيا، مدينة الطاقة الشمسية، مركز تصميم وتصنيع الاسطمبات، والمركز المتكامل لخدمات الطباعة بالجامعة.

